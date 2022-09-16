Голові профспілок Києва повідомили про підозру у зв'язку із захопленням спортивної бази та землі на Трухановому острові

Столична прокуратура повідомила про підозру голові Київської міськради профспілок та приватному нотаріусу за присвоєння майна та земель рекреаційної зони на Трухановому острові у столиці та використання при цьому підроблених документів.

"Голова Київської міськради профспілок організував схему, до якої залучив приватного нотаріуса та керівників комерційних структур. Використовуючи підроблені документи, вони перереєстрували майно спортивної бази "Зеніт", а також самовільно захопили земельну ділянку площею майже 6 га на Трухановому острові. Замість загальнодоступного місця відпочинку киян та унікального спортивно-інфраструктурного об’єкту вони планували організувати зону відпочинку із банями, ресторанами та котеджами", - повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора у п'ятницю.

Ринкова вартість об'єктів нерухомості та земельної ділянки на момент скоєння злочину становила понад 700 млн грн. Наразі законні інтереси держави та громади відновлено, а ексклюзивний об'єкт повернуто у державну власність. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.