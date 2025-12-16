Інтерфакс-Україна
Економіка
21:22 16.12.2025

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6684 грн/EUR1

1 хв читати
Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6684 грн/EUR1

Національний банк України (НБУ) встановив на 17 грудня офіційний курс гривні до євро на рівні 49,6684 грн/EUR1, за день він послабився трохи більше ніж на 1 коп. та оновив історичний мінімум.

Згідно з інформацією НБУ, попередній мінімум у 49,6549 грн/EUR1 було зафіксовано напередодні.

За даними регулятора, в той же час до долару за день гривня за офіційним курсом зміцніла на 6 коп. – до 42,1848 грн/$1.

Як повідомлялося, долар США з минулої середи знижується в парі з євро на фоні того, що американський центробанк опустив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,5-3,75%.

 

Теги: #нбу #курс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 15.12.2025
Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

17:38 12.12.2025
СБУ та НБУ презентували пам’ятну монету, присвячену спецоперації "Павутина"

СБУ та НБУ презентували пам’ятну монету, присвячену спецоперації "Павутина"

16:26 11.12.2025
Нацбанк поки зберігає припущення щодо 5-6% дефіциту електроенергії у I кв.-2026

Нацбанк поки зберігає припущення щодо 5-6% дефіциту електроенергії у I кв.-2026

15:20 11.12.2025
НБУ запропонував для обговорення зміни щодо авторизації надавачів фінансових послуг

НБУ запропонував для обговорення зміни щодо авторизації надавачів фінансових послуг

19:20 24.11.2025
Офіційний курс долара за тиждень зріс на 0,72%, євро – на 0,27%

Офіційний курс долара за тиждень зріс на 0,72%, євро – на 0,27%

06:51 22.11.2025
У "Армія+" запустили новий навчальний курс "Основи планування бою"

У "Армія+" запустили новий навчальний курс "Основи планування бою"

13:15 27.10.2025
"Оператор ринку" проведе курс про особливості приєднання та ефективного використання газопоршневих і когенераційних установок

"Оператор ринку" проведе курс про особливості приєднання та ефективного використання газопоршневих і когенераційних установок

13:54 21.10.2025
НБУ зменшив валютні інтервенції за тиждень на 17,9% через гальмування ослаблення гривні

НБУ зменшив валютні інтервенції за тиждень на 17,9% через гальмування ослаблення гривні

ВАЖЛИВЕ

Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України в листопаді на рівні 5,3% проти 2,3% у жовтні

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Держгенонадра реалізувала "ГБЛ-1" Козицького та Карела Острівську нафтогазову площу з перевищенням ціни в 5,5 раза

ОСТАННЄ

У Раді коаліції озвучили варіант ухвалення закону про SEPA з відкладеним набуттям чинності

"Укрнафта" спільно з "Повернись живим" реалізували спільні проєкти допомоги війську на 1,3 млрд грн

Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

Воєнний стан не звільняє державу від сплати пені за затримку відшкодування ПДВ — КАС ВС

Попит на легкові авто з Китаю в Україні у листопаді зріс майже уп'ятеро - "УкрАвтопром"

Новорічний стіл українців за рік подорожчав на 10% - до 3980 грн - науковці

Уже 300 тис. українців активували програму "3000 км Україною" від УЗ, оформлено понад 24 тис. квитків - Свириденко

Понад 410 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, завтра останній день подачі - Свириденко

"Нова пошта " закриває останнє відділення у Святогірську на Донеччині через безпекову ситуацію

Понад 162 млн тонн вантажів перевезено українським морським коридором, із яких 98 млн тонн - зерно - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА