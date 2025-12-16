Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6684 грн/EUR1

Національний банк України (НБУ) встановив на 17 грудня офіційний курс гривні до євро на рівні 49,6684 грн/EUR1, за день він послабився трохи більше ніж на 1 коп. та оновив історичний мінімум.

Згідно з інформацією НБУ, попередній мінімум у 49,6549 грн/EUR1 було зафіксовано напередодні.

За даними регулятора, в той же час до долару за день гривня за офіційним курсом зміцніла на 6 коп. – до 42,1848 грн/$1.

Як повідомлялося, долар США з минулої середи знижується в парі з євро на фоні того, що американський центробанк опустив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,5-3,75%.