Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 42,4208 грн/$1

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України встановив на 6 січня офіційний курс гривні до долара США на рівні 42,4208 грн/$1, за день він послабився майже на 13 коп. та оновив історичний мінімум.

Згідно з інформацією НБУ, попередній мінімум у 42,4015 грн/$1 був встановлений 26 листопада 2025 року.

В той самий час євро за день подешевшав на 6 коп. – до 49,5136 грн/EUR1 (історичний максимум було зафіксовано 31 грудня 2025 року, коли офіційний курс євро становив 49,8565 грн/EUR1).