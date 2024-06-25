Економіка

19:47 25.06.2024

Офіційний курс гривні у вівторок послабився ще на 10 коп. - НБУ

2 хв читати
Офіційний курс гривні у вівторок послабився ще на 10 коп. - НБУ

Національний банк України (НБУ) після зниження офіційного курсу національної валюти в понеділок на 11 коп. у вівторок опустив його ще на 10 коп. - до 40,6545 грн/$1, свідчать дані на сайті регулятора.

Довідкове значення курсу гривні, яке НБУ встановлює на 12:00, у вівторок ослабло відразу на 17 коп. - до 40,6811 грн/$1.

На готівковому ринку у вівторок долар подорожчав на 4 коп. - до 40,91 грн/$1.

З початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 7%, або на 2,65 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 11,2%, або на 4,09 грн.

Водночас у травні офіційний курс гривні послабився на 90 коп. - з 39,6370 грн/$1 до $40,5373 грн/$1, а після деякого зміцнення на початку червня до середини цього місяця досяг нового мінімуму - 40,6908 грн/$1.

Нацбанк пояснив таке ослаблення зростанням витрат уряду після отримання зовнішнього фінансування в березні-квітні, а також впливом оголошеного 3 травня найбільшого від початку повномасштабної війни пакету пом'якшень валютних обмежень для підприємств.

Чистий продаж доларів Нацбанком третього тижня червня становив $722,6 млн порівняно з $897,8 млн і $694,7 млн за два попередні. Загалом чисті інтервенції НБУ в травні становили $3,07 млрд, тоді як у квітні цього року - $2,28 млрд, у травні минулого року - $1,93 млрд.

За попередніми оцінками Нацбанку, міжнародні резерви України в травні скоротилися на 7,9%, або на $3,4 млрд, - до $39 млрд 033,8 млн.

Теги: #гривня_курс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 10.05.2024
НБУ в п'ятницю опустив офіційний курс гривні ще на 17 коп. - до 39,72 грн/$1

НБУ в п'ятницю опустив офіційний курс гривні ще на 17 коп. - до 39,72 грн/$1

21:35 08.05.2024
НБУ у середу послабив курс гривні на 9 коп.

НБУ у середу послабив курс гривні на 9 коп.

19:20 06.05.2024
НБУ в понеділок зміцнив курс гривні на 4 коп.

НБУ в понеділок зміцнив курс гривні на 4 коп.

19:09 30.04.2024
НБУ у вівторок зміцнив курс гривні на 15 коп.

НБУ у вівторок зміцнив курс гривні на 15 коп.

19:09 19.04.2024
НБУ в п'ятницю послабив гривню на 18 коп. - до нового мінімуму

НБУ в п'ятницю послабив гривню на 18 коп. - до нового мінімуму

21:57 18.04.2024
НБУ в четвер послабив гривню на 6 коп. - до нового мінімуму

НБУ в четвер послабив гривню на 6 коп. - до нового мінімуму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ В I КВ.-2024 ПРИСКОРИЛОСЯ ДО 6,5% - ДЕРЖСТАТ

КМП НБУ в думці про динаміку облікової ставки у 2024 р. розділився як 7:4 на користь зниження ще на 0,5-1 п.п.

Мінвідновлення закликало до 10 липня повернути всі фури з ЄС до України для оновлення документів

Зростання ВВП в Україні в травні сповільнилося до 3,7%, за 5 міс. - до 4,3% - перша віцепрем'єрка

Ситуація з електропостачанням покращиться в серпні - голова Держенергонагляду

ОСТАННЄ

СЕО титанової "Велти" Бродський зацікавився подробицями санкцій на активи Фірташа в частині Мотронівського ГЗК

ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ В I КВ.-2024 ПРИСКОРИЛОСЯ ДО 6,5% - ДЕРЖСТАТ

Держава надала максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - голова Держенергонагляду

"Укренерго" підтвердило інформацію про застосування 25 червня графіків відключень е/е цілу добу

УКАБ наполягає на поновленні АМКУ справи про зловживання "УЗ" монопольним становищем на ринку вантажоперевезень агротоварів

Україна вже зібрала 100 тис. тонн урожаю зернових - Мінагрополітики

Зниження облікової ставки з 13,5% до 13% підтримали 9 з 11 членів КМП НБУ - підсумки дискусії

КМП НБУ в думці про динаміку облікової ставки у 2024 р. розділився як 7:4 на користь зниження ще на 0,5-1 п.п.

"Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з доходом 95,17 млрд грн за 2023 р.

Мінвідновлення закликало до 10 липня повернути всі фури з ЄС до України для оновлення документів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА