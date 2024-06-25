Офіційний курс гривні у вівторок послабився ще на 10 коп. - НБУ

Національний банк України (НБУ) після зниження офіційного курсу національної валюти в понеділок на 11 коп. у вівторок опустив його ще на 10 коп. - до 40,6545 грн/$1, свідчать дані на сайті регулятора.

Довідкове значення курсу гривні, яке НБУ встановлює на 12:00, у вівторок ослабло відразу на 17 коп. - до 40,6811 грн/$1.

На готівковому ринку у вівторок долар подорожчав на 4 коп. - до 40,91 грн/$1.

З початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 7%, або на 2,65 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 11,2%, або на 4,09 грн.

Водночас у травні офіційний курс гривні послабився на 90 коп. - з 39,6370 грн/$1 до $40,5373 грн/$1, а після деякого зміцнення на початку червня до середини цього місяця досяг нового мінімуму - 40,6908 грн/$1.

Нацбанк пояснив таке ослаблення зростанням витрат уряду після отримання зовнішнього фінансування в березні-квітні, а також впливом оголошеного 3 травня найбільшого від початку повномасштабної війни пакету пом'якшень валютних обмежень для підприємств.

Чистий продаж доларів Нацбанком третього тижня червня становив $722,6 млн порівняно з $897,8 млн і $694,7 млн за два попередні. Загалом чисті інтервенції НБУ в травні становили $3,07 млрд, тоді як у квітні цього року - $2,28 млрд, у травні минулого року - $1,93 млрд.

За попередніми оцінками Нацбанку, міжнародні резерви України в травні скоротилися на 7,9%, або на $3,4 млрд, - до $39 млрд 033,8 млн.