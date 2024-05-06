НБУ в понеділок зміцнив курс гривні на 4 коп.

Національний банк України (НБУ) після підвищення офіційного курсу гривні в п'ятницю на 14 коп. у понеділок зміцнив його ще на 4 коп. - до 39,3561 грн/$1, свідчать дані центробанку.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється НБУ на 12:00, у понеділок збереглося на тому самому рівні, що й у п'ятницю - 39,42 грн/$1.

Курс нацвалюти на готівковому ринку сьогодні зміцнився також на 4 коп. - до 39,80 грн/$1.

Із початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 3,6%, або на 1,35 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня минулого року до режиму керованої гнучкості - на 7,6%, або на 2,79 грн.

Як повідомлялося, НБУ минулої п'ятниці, 3 травня, оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств від початку повномасштабної війни, який передбачає скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та орендою.

Крім того, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень у частині погашення нових зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Чистий продаж доларів Нацбанком минулого тижня знизився до $507,8 млн із $532,4 млн тижнем раніше, проте загалом за минулий місяць він зріс до березня на 27,7% - до $2,283 млрд, тоді як за квітень минулого року він становив $1,370 млрд.