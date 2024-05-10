НБУ в п'ятницю опустив офіційний курс гривні ще на 17 коп. - до 39,72 грн/$1

Національний банк України (НБУ) після ослаблення офіційного курсу гривні в четвер на 17 коп. у п'ятницю знову опустив його ще на 17 коп. - до 39,7206 грн/$1, свідчать дані центробанку.

Довідкове значення курсу нацвалюти, яке НБУ встановлює на 12:00, у п'ятницю послабилося на 27 коп. - до 39,7838 грн/$1.

На готівковому ринку сьогодні гривня подешевшала на 6 коп. - до 39,95 грн/$1.

З початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 4,5%, або на 1,72 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 8,6%, або на 3,16 грн.

Як повідомлялося, НБУ минулої п'ятниці, 3 травня, оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств від початку повномасштабної війни, який передбачає скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та орендою.

Крім цього, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень у частині погашення "нових" зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Чистий продаж доларів Нацбанком минулого тижня знизився до $507,8 млн із $532,4 млн тижнем раніше, проте загалом за минулий місяць він зріс проти березня на 27,7% - до $2,283 млрд, тоді як за квітень минулого року він становив $1,370 млрд.