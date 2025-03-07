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10:02 07.03.2025

Росія відкидає можливість будь-яких поступок на майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні - ISW

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Росія відкидає можливість будь-яких поступок на майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні - ISW

У Кремлі заявили про неможливість компромісів з боку Росії у майбутніх переговорах, заперечили можливість розміщення миротворців в Україні та відкинули можливість припинення вогню шляхом переговорів, фіксують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Володимир Путін та інші офіційні особи Кремля прямо відмовилися йти на будь-які поступки в майбутніх мирних переговорах або приймати будь-які мирні пропозиції США, Європи чи України", - йдеться в огляді ISW на сайті у п'ятницю.

Під час візиту до московського відділення Фонду "Захисники Вітчизни" 6 березня Володимир Путін наголосив, що Росія не має наміру "нікому поступатися" або робити будь-які компроміси у майбутніх мирних переговорах. Також він заявив, що "Росія має вибрати такий варіант миру, який найбільше їй підходить і забезпечить мир у довгостроковій перспективі". При цьому ISW звертає увагу, що Путін оголосив 2025 рік "Роком захисника Вітчизни", що свідчить про мобілізаційні зусилля та підтримку війни проти України.

Він також заявив, що РФ "не відмовиться" від "власної" території на майбутніх мирних переговорах, маючи на увазі незаконно анексовані українські землі".

Аналітики ISW також наводять вислови міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він заявив, що Москва не розглядатиме жодних ініціатив щодо розміщення європейських миротворчих сил в Україні. За його словами, такі дії будуть прирівняні до розгортання сил НАТО, а отже, Росія вважатиме їх прямою участю Альянсу у війні.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова також підкреслила, що будь-які пропозиції, які можуть дати Україні "перепочинок" на фронті, для Кремля неприйнятні.

Крім того, Лавров наголосив, що Росія наполягатиме на врахуванні так званих "першопричин" війни, серед яких він назвав припинення розширення НАТО та гарантії безпеки для РФ. Він заявив, що колишній президент США Дональд Трамп нібито розуміє ці вимоги, тоді як європейські країни їх ігнорують.

Він заявив, що будь-яка мирна угода повинна враховувати так звані "першопричини" війни в Україні, зокрема гарантії того, що НАТО припинить розширюватися, намагаючись "поглинути" Україну, і створювати загрози для Росії. Лавров стверджував, що президент США Дональд Трамп "розуміє" необхідність усунення цих "першопричин", тоді як європейські країни намагаються їх ігнорувати.

Виходячи з наведеного експерти ISW зазначають, що російські офіційні особи, ймовірно, скористаються призупиненням військової допомоги США Україні та обміну розвідданими з Україною для поширення давньої російської інформаційної операції, покликаної неправдиво зобразити перемогу Росії як неминучу.

Крім того "Кремль привітав нещодавні коментарі представника адміністрації Трампа, який неправильно кваліфікував незаконне і неспровоковане вторгнення Росії в Україну як "проксі-війну", а російські ЗМІ подали цю заяву як визнання того, що Сполучені Штати є учасником війни".

Як повідомлялося, 6 березня стало відомо, що 11 березня держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф і Вальц зустрінуться з українською делегацією на чолі з Андрієм Єрмаком. Віткофф заявив, що американсько-українська двостороння зустріч має на меті "виробити рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню". Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 березня зустрінеться з наслідним принцом і прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мохаммадом бін Салманом, після чого його команда залишиться в Саудівській Аравії для зустрічі з офіційними особами США.

Спеціальний представник президента США у справах Росії та України Кіт Келлог 6 березня підкреслив, що Стамбульські протоколи на початку 2022 року не є "справедливою основою" для переговорів між Росією та Україною, і заявив, що США повинні "розробити щось абсолютно нове". Раніше Спеціальний посланник Віткофф називав Стамбульські протоколи "орієнтирами" для переговорів між Росією та Україною 23 лютого.

Путін та інші високопоставлені російські чиновники неодноразово визначали мирні переговори 2022 року в Стамбулі як рамки для майбутніх мирних переговорів про "припинення" війни Путіна в Україні на умовах Росії. Вимоги Росії в Стамбульських протоколах включали заборону Україні вступати до будь-яких військових блоків, включаючи НАТО; обмеження чисельності українського війська до 85 тис. солдатів, 342 танків і 519 артилерійських систем; обмеження радіусу дії українських ракет до 40 кілометрів; заборона Україні мати будь-яку озброєння з-за кордону; і вимагати від України розірвати будь-які угоди, несумісні з "постійним нейтралітетом".

Теги: #переговори #огляд #путін #кремль #isw

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