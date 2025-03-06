Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

Переговори між Україною та США відбудуться в Ер-Ріяді чи Джидді, заявив посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

“Зеленський надіслав листа президенту, я думаю, що це був справді хороший позитивний перший крок. Ми зараз ведемо дискусії щодо координації зустрічі з українцями в Ер-Ріяді чи навіть потенційно Джидді, … але це буде Саудівська Аравія, і я думаю, що ідея полягає в тому, щоб сформулювати рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню”, - заявив Віткофф під час спілкування з журналістами, що транслював Sky News.