Події

20:38 06.03.2025

Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

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Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

Переговори між Україною та США відбудуться в Ер-Ріяді чи Джидді, заявив посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

“Зеленський надіслав листа президенту, я думаю, що це був справді хороший позитивний перший крок. Ми зараз ведемо дискусії щодо координації зустрічі з українцями в Ер-Ріяді чи навіть потенційно Джидді, … але це буде Саудівська Аравія, і я думаю, що ідея полягає в тому, щоб сформулювати рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню”, - заявив Віткофф під час спілкування з журналістами, що транслював Sky News.

Теги: #україна #перемовини #сша

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