Зеленський 10 березня відвідає Саудівську Аравію, його команда залишиться там для роботи з делегацією США

Президент України Володимир Зеленський відвідає з візитом Саудівськую Аравію в понеділок, 10 березня, де проведе зустріч з спадкоємним принцем, потім його делегація залишиться там для спільної роботи з делегацією США.

"Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі", - написав Зеленський в Телеграм в четвер увечері.

За його словами, війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і "Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру".

Президент розповів, що на засіданні Європейської ради на рівні лідерів представив бачення того, що швидке просування до миру можливе. "Готуємо відповідні практичні пропозиції", - написав Зеленський.

За словами голови держави, розглядаються такі першочергові кроки як пролог до ширшого та всеохопного врегулювання: "проконтрольовані тиша в небі (зупинка ударів ракет, далекобійних дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі), а також тиша на морі, тобто зупинка всіх бойових операцій у Чорному морі, що дасть змогу гарантувати спокійне та безпечне судноплавство".

"Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру", - відзначив Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив про розблокування співпраці з США та анонсував переговори наступного тижня. Посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що переговори між Україною та США відбудуться в Ер-Ріяді чи Джидді в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.

Перед тим у ЗМІ з'явилася інформація про зустріч високопосадовців України та США в Саудівській Аравії, але називалися різні дати: 11 чи 12 березня. З американського боку у зустрічі будуть брати участь державний секретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц. Українську делегацію очолить керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Спершу про зустріч повідомила кореспондентка Fox News Джеки Гайнріх. "У вівторок Рубіо, Віткофф і Волтц вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, зокрема Єрмаком", - написала вона.

Кореспондент видання Axios Барак Равід пізніше написав: "Високопоставлені чиновники США та України зустрінуться в Саудівській Аравії наступної середи, повідомили мені два обізнані джерела. Радник з питань нацбезпеки Вальц і голова штабу Зеленського вчора домовилися про проведення зустрічі".