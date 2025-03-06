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19:22 06.03.2025

Келлог : "Стамбульські угоди" не є “справедливою структурою”, вважаю, ми повинні розробити щось абсолютно нове

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Келлог : "Стамбульські угоди" не є “справедливою структурою”, вважаю, ми повинні розробити щось абсолютно нове

"Стамбульські угоди" не є “справедливою структурою” для основи мирного врегулювання сьогодні, вважає спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог.

“Я дійсно згоден із тим, що сказав Стів (Віткофф, посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу - ІФ-У) ), що це відправна точка. Я думаю, що це гарне слово для використання. Але я не вірю для всіх нас, що це справедлива структура. І я думаю, що ми повинні розробити щось абсолютно нове", - сказав Келлог на дискусії Ради з міжнародних відносин "Забезпечення майбутнього України" у четвер.

Келлог додав, що все це буде залежати від переговорних груп, які будуть “рухатися далі”. Водночас він зауважив в контексті "Стамбульських угод", що важливо дивитися “на часові рамки, коли це було зроблено”, і сьогодні ви вже “не можете повернутися на три роки назад”.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україні не надходили офіційні звернення американської сторони про можливість розгляду « Стамбульських угод» в як основи мирного врегулювання.

Віткофф до цього озвучив пропозицію зробити "Стамбульські угоди" орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією".

Теги: #келлог #стамбульска_угода #сша

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