Келлог зустрівся з українською делегацією у Вашингтоні

У четвер, 16 жовтня, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, секретарем РНБО Рустемом Умєровим і першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.

"Чудова дискусія сьогодні вранці з @AndriyYermak, @rustem_umerov та @SergiyKyslytsya разом із Джоном Коулом (заступником Келлога - ІФ-У). Дякую за зустріч", - написав Келлог у соцмережі Х.