Келлог: Завершення війни в Україні вимагатиме складних рішень обох сторін

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, що завершення війни в Україні вимагатиме ухвалення складних рішень як українською, так і російською сторонами.

"Я просто думаю про кінцевий результат і вважаю, що рамки для досягнення висновку вже є. Це не залежатиме від того, чи погодяться росіяни. Я думаю, ми можемо підштовхнути українців до цього, і я думаю, що пізніше ми зможемо підштовхнути й росіян, включно з президентом Путіним… Я чую, що сказав Зеленський у п’ятницю, коли звертався до нації. Це частина їхньої позиції. Я це зрозумів. Але їм доведеться ухвалювати складні рішення. Цю війну потрібно завершити", — наголосив Келлог.