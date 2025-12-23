Віцеміністр розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у роботі Спільного комітету, створеного відповідно до Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір.

Відповідний указ №978/2025 від 23 грудня опублікований на сайті глави держави.

Делегація утворена у складі чотирьох учасників, її очолив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач, який, згідно, указу, має право вносити зміни до складу делегації.

До складу делегації також увійшла секретар Спільного комітету Ганна Мазур, яка є головним спеціалістом Сектору авіаційної інфраструктури та перевезень Міністерства розвитку громад та територій України.

Перший заступник голови Державної авіаційної служби України Сергій Коршук та заступник голови Державіаслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Данііл Меньшиков також увійшли до складу української делегації.