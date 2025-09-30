Інтерфакс-Україна
Політика
11:59 30.09.2025

Зеленський порушував питання передачі Україні Tomahawk на зустрічі з Трампом, рішення ще не прийнято - Келлог

2 хв читати
Зеленський порушував питання передачі Україні Tomahawk на зустрічі з Трампом, рішення ще не прийнято - Келлог

Питання щодо можливості передачі ракет Tomahawk Україні підіймалося президентом Володимиром Зеленським на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН минулого тижня, рішення буде прийнято лідером США, заявив спеціальний посланник з питань України генерал Кіт Келлог.

На панельній дискусії на Варшавському безпековому форумі Келлог наголосив, що говорить не від імені президента США Дональда Трампа, адже той "говорить від свого імені досить чітко, і він визначає політику США, а не Кіт Келлог".

Відповідаючи на питання щодо можливості передачу США Україні американських крилатих ракет великої дальності Tomahawk, Келлог зауважив, що. Tomahawk – це передова ракетна система у США, і, "ймовірно, одна з наших висококласних систем".

"Наскільки я розумію - а я не був на зустрічі - з того, що я розумію, читаючи публічні звіти, питання ракет Tomahawk для України підіймалося президентом Зеленським на зустрічі з президентом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку. Також не було жодних коментарів, чи так, це станеться чи ні, це станеться. Знову ж таки, у публічних звітах підтверджується, що був запит", - зазначив генерал.

Келлог наголосив, що остаточне рішення прийме президент Трамп.

"...Але рішення не було прийнято", - додав він.

Окремо генерал наголосив на важливості зустрічі між першою леді США Меланією Трамп та першою леді України Оленою Зеленською, які обговорили питання повернення українських дітей.

Теги: #зброя #tomahawk #келлог

