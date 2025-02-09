КНДР може отримати від РФ безпілотні та ракетні технології в обмін на північнокорейські війська в Курській області – ISW

Росія може надавати Північній Кореї безпілотні та ракетні технології в обмін на північнокорейські війська, що воюють у Курській області, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) в огляді за суботу, 8 лютого.

"Росія погодилася допомогти Північній Кореї в розробці та серійному виробництві різних типів безпілотників в обмін на підтримку північнокорейських сил у військових діях Росії проти України", - йдеться в огляді.

Аналітики вважають, що Росія, як і раніше, неохоче допомагає Північній Кореї в розробці ядерної зброї, побоюючись, що північнокорейські ядерні випробування можуть призвести до подальшого загострення відносин зі Сполученими Штатами та ускладнити відносини з Китайською Народною Республікою.

Як йдеться у зведенні, північнокорейські війська повернулися до активних бойових дій у Курській області після короткої перерви.