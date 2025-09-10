Паліса домовився залучити команду ISW до вироблення конкретних рішень та експертизи

Фото: https://t.me/PavloPalisa

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса зустрівся з експертами Інституту вивчення війни (ISW), обговорив з ними, зокрема, питання розвитку корпусів та важливість співпраці і обміну досвідом; домовились про реальну допомогу "конкретними рішеннями та експертизою".

"Сьогодні зустрічався з командою ISW - організацією, за роботою якої я слідкую вже довгий час. Їхня аналітична робота, глибина розуміння сучасних конфліктів та професіоналізм завжди викликав повагу. Тож було особливо цінно мати можливість особисто обговорити ключові питання розвитку наших спроможностей", написав Паліса у телеграм-каналі у середу.

За його словами, під час зустрічі з експертами ISW обговорили розвиток корпусів, можливості адаптованих програм навчання оперативного рівня для українських штабів на базі досвіду американських військових, важливість міжнародної співпраці та обміну досвідом з партнерами, а також інновації у веденні сучасних бойових дій.

"Особливо радий готовності команди ISW не просто аналізувати з далека, а реально допомагати конкретними рішеннями та експертизою. Вдячний за конструктивний діалог і готовність підтримувати Україну своїм професіоналізмом", - додав Паліса.

Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) — американський аналітичний центр, заснований 2007 року. З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну.