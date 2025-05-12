Інтерфакс-Україна
Події
13:27 12.05.2025

РФ може активізувати наступ на Донбасі, Херсонщині та запорізькому напрямку - Паліса

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РФ може активізувати наступ на Донбасі, Херсонщині та запорізькому напрямку - Паліса

Найближчим часом ворог зосереджуватиметься на виході на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, а також створенні "буферної зони" в північно-східному регіоні, вважає заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

"Я думаю, противник буде зосереджувати основні зусилля у найближчій перспективі на вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, на створення буферної зони, як вони її називають, на території України, вздовж кордону у Харківській і Сумській областях", - сказав він в інтерв’ю Армія TV.

За словами Паліси, активізація ворожого наступу може бути й на інших ділянках фронту.

"Також із високою ймовірністю будуть намагатися пробити оборону на запорізькому напрямку і з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди у Херсонській області", - сказав він.

Теги: #напрямки #паліса #прогноз #фронт #наступ

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