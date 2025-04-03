Інтерфакс-Україна

Події

19:04 03.04.2025

Україна вважає чинними домовленості про "енергетичне перемир'я" – Паліса

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Україна вважає чинними домовленості про "енергетичне перемир'я" – Паліса

Українська сторона продовжує вважати чинним режим припинення вогню в енергетичній сфері, домовленості про який було досягнуто раніше, повідомив заступник керівника Офісу президента, екс-командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса.

"Про всі факти їх порушення ми інформуємо американську сторону, надаючи наявні у нас докази цих порушень", – зазначив Паліса під час зустрічі з журналістами в четвер.

Він додав, що в ході переговорів Україна також висловила готовність припинити застосування далекобійних ударів на певній відстані від лінії зіткнення, за умови аналогічного припинення атак з російської сторони.

"Для американської сторони всі наші напрацювання, включно з проєктом спільної заяви, були абсолютно зрозумілими. Жодних гострих чи спірних питань не виникало. Далі, наскільки я розумію, а я все ж військовий, а не дипломат, американцям потрібно було донести наші пропозиції до росіян. Як видно, принципової згоди з усіх питань досягнуто не було", - вказав Паліса.

Загалом, підкреслив він, ситуація на фронті така, що противник має певні успіхи за рахунок чисельної переваги, однак українські сили продовжують контратаки і досягають результатів. Крім того, очікується нарощування росіянами сил на 150 тисяч осіб, спостерігаються ознаки підготовки російського угруповання до активізації бойових дій на кількох напрямках.

"Щоб не виривати з контексту – загальна ситуація виглядає так: противник просувається за рахунок того, що може собі дозволити більшу кількість втрат, ніж у нас є стволів", – зазначив він.

Теги: #перемиря #паліса #рф

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