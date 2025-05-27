До проєкту "Контракт 18–24" можуть бути долучені спеціальності, пов’язані з дронами - Паліса

Розглядається розширення проєкту "Контракт 18–24" на спеціальності, пов’язані з дронами, повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

"Розглядаємо розширення програми 18–24 на спеціальності, пов’язані з дронами. На мою думку, це точно має бути більш тривалий контракт — наприклад, два роки, бо термін навчання та адаптації пілота суттєво більший, ніж у піхотних спеціальностей", - написав він у телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що 80% уражень ворожої техніки та особового складу противника — це заслуга розрахунків БПЛА. "Можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників — неможливо", - додав він.

У лютому 2025 р. Міністерство оборони України розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Контракт передбачає сучасну підготовку, фінансову підтримку в розмірі 1 млн грн (200 тис грн одразу плюс до 120 тис грн щомісяця); спрощену процедуру вступу з підтримкою рекрутерів.

Наразі громадяни віком від 18 до 25 років зараз можуть підписати контракт на 1 рік та служити у 5 підрозділах Національної гвардії: бригадах "Азов", "Хартія", "Рубіж", 27 Печерській бригаді та Центрі спецпризначення "Омега".