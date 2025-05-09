Паліса обговорив з Кубілюсом підвищення обороноздатності України

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса провів зустріч із делегацією Європейського Союзу на чолі з комісаром ЄС із питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом та поінформував про загальну ситуацію в Україні та окремо на фронті, повідомляється на сайті голови держави у п'ятницю.

"Під час зустрічі детально обговорили підвищення обороноздатності України як основи безпеки всього європейського континенту, а також вплив розвитку сучасних технологій на способи ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Кубілюс запевнив у подальшому сприянні України для досягнення достойного та тривалого миру, а також також відзначив важливість та унікальність досвіду, якого Україна набула у веденні бойових дій. За словами комісара, країни-партнери уважно його вивчають, адже він є важливим для розвитку військових спроможностей ЄС.

Сторони домовилися продовжувати активний діалог та співпрацю в безпекових питаннях.