Інтерфакс-Україна
Події
22:02 08.05.2025

Сибіга і Кубілюс обговорили перспективи спільних оборонно-промислових проєктів з Україною в межах плану "ReArm Europe" - МЗС

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Сибіга і Кубілюс обговорили перспективи спільних оборонно-промислових проєктів з Україною в межах плану "ReArm Europe" - МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із Єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубіліусом, який прибув до Києва з візитом, повідомляє МЗС у Телеграм в четвер.

Андрій Сибіга поінформував свого співрозмовника про останні дипломатичні зусилля із відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України.

Під час переговорів також йшлося про реалізацію нових ініціатив Євросоюзу з питань оборони та безпеки, а також підготовку Другого форуму оборонних індустрій Україна-ЄС.

"Сторони приділили особливу увагу розвитку співпраці з використанням можливостей майбутнього інструменту SAFE в рамках плану "ReArm Europe", який дозволить країнам-учасникам започатковувати спільні оборонно-промислові проєкти з Україною, а також створить передумови для додаткового фінансування військової підтримки нашої держави", - йдеться в повідомленні МЗС у телеграм-каналі.

 

 

Теги: #кубілюс #переговори #єс #сибіга

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