Інтерфакс-Україна
Політика
15:30 13.01.2026

Європейські лідери планують взяти участь у зустрічі Зеленського та Трампа в Давосі – ЗМІ

1 хв читати

Лідери європейських країн, а також президент Єврокомісії планують взяти участь у можливій зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Давосі наступного тижня, повідомляє кореспондент Financial Times Крістофер Міллер (Christopher Miller).

"Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також президент Європейської комісії планують взяти участь у запропонованій зустрічі лідерів з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі наступного тижня, повідомили FT три чиновники, ознайомлені з цими планами", - написав він у повідомленні у соцмережі Х у вівторок.

 

Теги: #лідери #єс #давос

