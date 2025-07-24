Інтерфакс-Україна
Події
16:56 24.07.2025

Шмигаль обговорив з ЄС інноваційні розробки в ОПК та ініціативу BraveTech EU

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Шмигаль обговорив з ЄС інноваційні розробки в ОПК та ініціативу BraveTech EU
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом.

"Обговорили найнагальніші потреби Сил оборони України, а також можливі шляхи посилення військової підтримки з боку країн та інституцій ЄС. Велику увагу приділили інноваційним розробкам в ОПК. Зокрема подякував за започаткування спільної з ЄС ініціативи BraveTech EU обсягом 100 млн євро для розвитку оборонних інновацій. Очікуємо на активну залученість ЄС у фінансування таких стартапів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він наголосив також, що участь України в ініціативі SAFE має стати одним із ключових інструментів швидкого зміцнення наших оборонних спроможностей.

Теги: #шмигаль #кубілюс

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