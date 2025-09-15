Інтерфакс-Україна
17:31 15.09.2025

Качка обговорив з єврокомісаром Кубілюсом оборонну промисловість і архітектуру гарантій безпеки

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка провів зустріч з Єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом і обговорив за ним питання оборонної промисловості та архітектури майбутніх гарантій безпеки.

"Сторони приділили особливу увагу питанням оборонної промисловості та архітектури майбутніх гарантій безпеки. Тарас Качка в свою чергу підтвердив, що Україна розглядає можливість долучатися до ініціатив ЄС та поділитися власними напрацюваннями у сфері безпілотників і новітніх технологій", - йдеться в повідомленні Офісу віцепремʼєра.

Зазначається, що співрозмовники погодились із тим, що на сьогодні, у контексті оборонного потенціалу, інтеграція України до Європейського Союзу є не менш важливою для ЄС, аніж для нашої держави.

Віцепрем’єр також поінформував про перебіг перемовин із Євросоюзом та партнерами щодо відкриття першого переговорного Кластера "Основи процесу вступу до ЄС".

Зокрема, українська сторона наголосила, що відкриття цього Кластера одночасно з Молдовою є важливим політичним сигналом єдності та підтримки.

"Окремо наголошено на важливості нових оборонних ініціатив та інструментів ЄС та готовності України долучитись до спільної роботи", - йдеться в повідомленні.

Теги: #качка #кубілюс

