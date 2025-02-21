Пакет допомоги ЄС, покликаний надіслати "дуже сильний" сигнал Україні, може надійти в понеділок – ЗМІ

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Позиція підтримки України з боку Європейського Союзу лишається "дуже чіткою", оскільки блок прихильний до "миру через силу", заявиву єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Як пише The Guardian у п'ятницю, він зазначив, що ЄС запропонує новий пакет допомоги Україні в понеділок, оскільки, за його словами, "ми обговорюємо ... всі можливості, які дозволили б нам в дуже терміновому порядку надіслати дуже сильний сигнал українцям і всьому світу, що ми стоїмо разом з Україною".

"Я сподіваюся, що гарною нагодою для такого послання стане... третя річниця війни, яка припадає на наступний понеділок", - сказав він.

Як повідомлялось, наприкінці 2024 року Кубілюс заявив, що Україна у 2025 році отримає близько EUR30 млрд від ЄС і "сама вирішить", скільки з цієї суми використати в оборонних цілях. Також він сказав, що в країнах ЄС буде вироблено близько 2 млн артилерійських снарядів в цьому році.