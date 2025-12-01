Інтерфакс-Україна
12:12 01.12.2025

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка наголошує на важливості того, щоб Україна та Європейська комісія де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально.

"Пошук одностайності серед 27 держав-членів ЄС має виклики. Однак, важливо, щоб попри позиції деяких країн, Україна та Єврокомісія де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з посиланням на Качку за результатами участі в Балканському інтеграційному форумі. 

За його словами, Україна очікує, що держави-члени підтримають підхід, який дозволить Єврокомісії продовжувати роботу над заходами, ідентифікованими під час скринінгу.

"Це технократичний підхід, який дозволить зберігати динаміку і рухатися вперед паралельно з пошуком рішень щодо формального відкриття Кластерів", - додав Качка.

Як повідомлялося, 4 листопада Європейська комісія презентувала звіт у межах Пакета розширення Європейського Союзу 2025 року. Україна отримала найкраще за три роки відзначення своєї роботи: у кожному з 36 розділів – позитивний результат. У звіті йдеться про те, що Україна послідовно просувається в імплементації законодавства відповідно до норм Євросоюзу. Європейська комісія підтвердила, що є готовність до відкриття 1, 2 та 6 переговорних кластерів.

У свою чергу, Качка заявив, що звіті про розширення від Єврокомісія показує, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ. Зокрема, більша швидкість реформ (покращення прогресу) по 15 переговорних розділах, у 12 розділах цей прогрес на високому рівні (good progress), по жодному з розділів немає падіння загальної оцінки підготовки до вступу в ЄС. Таким чином, Україна показує підвищення загальної оцінки у 11 розділах. Крім того, він заявив, що звіт ЄК демонструє: завершення переговорів про вступ України до ЄС у 2028 році – реалістична мета.

Віцепрем’єр Качка допускає, що у разі незгоди Угорщини на відкриття кластерів Європейський Союз схвалить рішення про готовність вести всю роботу щодо переговорів, не чекаючи відкриття кластерів.

Теги: #качка #кластери #єс

