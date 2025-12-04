Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка обговорив з міністром сільського господарства та розвитку сільських територій, членом Кабінету з питань безпеки Ізраїлю Аві Діхтером стан сільськогосподарського сектору в Україні.

"Українське сільське господарство відновлюється та зберігає міцні позиції, в контексті продовольчої безпеки у світі, попри війну. З початку 2025-2026 маркетингового року Україна вже експортувала понад 10 млн тонн зернових та зернобобових культур. І нам вкрай важливо й надалі забезпечувати безперервність торговельних потоків нашої продукції", - цитує Качку пресслужба за результатами зустрічі.

Зазначається, що сторони обговорили також: розвиток економічних контактів по лінії розвитку технологій для сучасного сільського господарства та харчової промисловості; посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами; розвиток потенціалу в сфері водного промислу.

Окремо Качка зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, під час перемовин сторони відзначили важливість майбутнього проведення засідання Спільної міжурядової українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва для посилення двостороннього партнерства.

Як повідомлялося, раніше віцепрем’єр Тарас Качка обговорив з міністром економіки Ізраїлю Ніром Баркатом посилення економічного діалогу та обміну інноваціями.