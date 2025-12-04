Інтерфакс-Україна
Економіка
10:04 04.12.2025

Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

1 хв читати

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка обговорив з міністром сільського господарства та розвитку сільських територій, членом Кабінету з питань безпеки Ізраїлю Аві Діхтером стан сільськогосподарського сектору в Україні.

"Українське сільське господарство відновлюється та зберігає міцні позиції, в контексті продовольчої безпеки у світі, попри війну. З початку 2025-2026 маркетингового року Україна вже експортувала понад 10 млн тонн зернових та зернобобових культур. І нам вкрай важливо й надалі забезпечувати безперервність торговельних потоків нашої продукції", - цитує Качку пресслужба за результатами зустрічі.

Зазначається, що сторони обговорили також: розвиток економічних контактів по лінії розвитку технологій для сучасного сільського господарства та харчової промисловості; посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами; розвиток потенціалу в сфері водного промислу.

Окремо Качка зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, під час перемовин сторони відзначили важливість майбутнього проведення засідання Спільної міжурядової українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва для посилення двостороннього партнерства. 

Як повідомлялося, раніше віцепрем’єр Тарас Качка обговорив з міністром економіки Ізраїлю Ніром Баркатом посилення економічного діалогу та обміну інноваціями.

Теги: #качка #ізраїль #сільське_господарство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:53 04.12.2025
Перший пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років відкрито в Ізраїлі

Перший пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років відкрито в Ізраїлі

20:51 03.12.2025
В Ізраїлі встановили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

В Ізраїлі встановили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

09:32 02.12.2025
Качка обговорив з членами Аудиторської ради Ukraine Facility прозорість і ефективність використання коштів

Качка обговорив з членами Аудиторської ради Ukraine Facility прозорість і ефективність використання коштів

12:12 01.12.2025
Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

17:46 25.11.2025
Пріоритетом в торгових переговорах з ЄС наразі є промисловість – віцепрем’єр Качка

Пріоритетом в торгових переговорах з ЄС наразі є промисловість – віцепрем’єр Качка

00:46 21.11.2025
Качка очолить українську делегацію до Ізраїлю для розвитку економічного співробітництва - ЗМІ

Качка очолить українську делегацію до Ізраїлю для розвитку економічного співробітництва - ЗМІ

17:02 20.11.2025
Посол Корнійчук відвідав Аріельський університет, обговорили наукові дослідження

Посол Корнійчук відвідав Аріельський університет, обговорили наукові дослідження

02:35 17.11.2025
Угрупування ХАМАС буде роззброєне, а Газа демобілізована, заявив Нетаньягу

Угрупування ХАМАС буде роззброєне, а Газа демобілізована, заявив Нетаньягу

10:46 13.11.2025
Україна та Ізраїль продовжать співпрацю у сфері підготовки фахівців, зокрема правоохоронців - посольство

Україна та Ізраїль продовжать співпрацю у сфері підготовки фахівців, зокрема правоохоронців - посольство

20:53 07.11.2025
У Туреччині видали ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченнями в геноциді

У Туреччині видали ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченнями в геноциді

ВАЖЛИВЕ

Верховна Рада схвалила держбюджет-2026 з доходами 2,9 трлн грн та видатками 4,8 трлн грн

Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

Верховна Рада ухвалила Державний бюджет-2026

ОСТАННЄ

EFI Group планує відкрити завод кормів в Черкаській області в серпні 2026р.

Держбюджет-2026 збільшив підтримку агросектора на 47%, до 14,1 млрд грн

Фонд "Житло для ВПО" з фіндопомогою у EUR1,1 млн від польської Dom Development реалізує третій проєкт реконструкції

Держгеонадра з чергової спроби реалізувала "Газ-МДС" Любинецьку нафтогазову площу з перевищенням ціни удвічі

Верховна Рада схвалила держбюджет-2026 з доходами 2,9 трлн грн та видатками 4,8 трлн грн

Ще шість проєктів відібрали для фінансування за Програмою відновлення України III

Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

Імпорт енергообладнання звільнено від ПДВ на 2026-2028 роки

"Укренерго" у четвер обмежуватиме електроспоживання на рівні останніх кількох днів – в усіх регіонах від 0,5 до 3 черг

Шмигаль підтвердив об'єднання "ДОТ" й "АОЗ" в одне підприємство, буде створена нова наглядова рада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА