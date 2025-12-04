Інтерфакс-Україна
09:53 04.12.2025

Перший пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років відкрито в Ізраїлі

Фото: Facebook @UA.EU.NATO

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка разом із представниками мерії Єрусалиму, Міністерства закордонних справ Ізраїлю, депутатів Кнесету взяв участь у відкритті першого в Ізраїлі пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років.

"Для мене є честю відкрити цей важливий для України і всієї спільноти монумент. Переконаний, що подолання упереджень про минуле і відновлення історичної памʼяті формують нас і роблять сильнішими. Єврейська спільнота України завжди була органічною частиною нашого суспільства, а отже трагедії й випробування ми також проходили разом. Сьогодні це наша спільна памʼять, яка має стати дороговказом у майбутнє", – цитує Качку пресслужба за результатами участі у заході.

Зазначається, що ініціатива реалізована на доручення президента України Володимира Зеленського за підтримки Фундації Дж.Темертея, мерії Єрусалиму, Науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору та Свiтового конґресу Українців.

Меморіал створено митцями Людмилою Темертей та Девідом Робінсоном.

Теги: #голодомор #памятник #ізраїль

