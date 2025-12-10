Посла України в Ізраїлі викликали до МЗС після критики на адресу Нетаньягу – ЗМІ

Надзвичайного і повноважного посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука у середу викликали на розмову до Міністерства закордонних справ країни для висловлення незадоволення щодо його висловлювання про розмови прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з Володимиром Путіним, повідомляє новинний портал YNET.

"Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук був викликаний на розмову до Міністерства закордонних справ для винесення догани після того, як він в інтерв’ю YNET розкритикував коментарі прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу щодо його розмов з… Володимиром Путіним", - йдеться у повідомленні на сайті.

За інформацією МЗС, заступник генерального директора з департаменту з питань Євразії Юваль Фукс (Yuval Fuchs) чітко дав зрозуміти послу, що його висловлювання є "абсолютно неприйнятними і порушують дипломатичний протокол".

Як повідомлялось, Корнійчук розкритикував Нетаньягу за розхвалювання своїх зв’язків з Володимиром Путіним, заявивши, що Ізраїль повинен підтримувати демократії, особливо після 7 жовтня, повідомляє видання Ynet.

"У розмові з Ynet Корнійчук заявив, що Росія не лише веде жорстоку війну в Україні, але й підтримує такі терористичні угруповання, як ХАМАС та Хезболла", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

Зазначається, що у понеділок у промові в Кнесеті Нетаньягу заявив: "Ми підтримуємо постійні контакти з іншою світовою державою — Росією. Я регулярно спілкуюся з президентом Путіним , і ці багаторічні особисті стосунки допомагають захищати життєво важливі інтереси Ізраїлю, включаючи зусилля щодо запобігання втручанню вздовж нашого північного кордону".

Корнійчук, коментуючи ці заяви, сказав: "Я тут не для того, щоб радити вашому прем’єр-міністру, що говорити, але я хочу нагадати вам, що Росія, ця так звана "велика держава", веде жорстоку війну проти України вже майже чотири роки".