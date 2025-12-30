Інтерфакс-Україна
05:50 30.12.2025

Глави МЗС України та Перу обговорили ситуацію на фронті, атаки РФ та переговори у Флориді

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Перу Уго де Села.

"Під час моєї розмови з міністром закордонних справ Уго де Села я подякував Перу за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга поінформував про ситуацію на полі бою та наслідки триваючих терористичних атак Росії проти України. Міністр також наголосив на відданості України досягненню тривалого миру та поінформував колегу з Перу про підсумки зустрічі лідерів України та США у Флориді.

Сторони обговорили двосторонню співпрацю та підтвердили спільну відданість зміцненню відносин між нашими країнами.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2005719388515885106

Теги: #перу #розмова #мзс

