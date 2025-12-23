Інтерфакс-Україна
Політика
19:35 23.12.2025

Українська дипломатія у 2026 сфокусується на зміцненні війська, розвитку ОПК, тиску на РФ і справедливому мирі – МЗС

1 хв читати
Українська дипломатія у 2026 сфокусується на зміцненні війська, розвитку ОПК, тиску на РФ і справедливому мирі – МЗС

Українська дипломатія з гідністю та принциповістю пройшла 2025 рік, підтвердивши свою ефективність в умовах повномасштабної війни, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками онлайн-наради з керівниками закордонних дипломатичних установ, на якій обговорив з ними подальші ключові завдання, окреслені президентом України Володимиром Зеленським у понеділок на заходах до Дня працівників дипломатичної служби.

"У 2026 році робота всієї дипломатичної команди буде зосереджена на послідовному захисті національних інтересів нашої держави, зміцненні українського війська та досягненні справедливого миру, заснованого на повазі до міжнародного права та Статуту ООН. Серед головних пріоритетів також залишаються формування дієвих гарантій безпеки, розвиток оборонної промисловості, посилення санкційного тиску проти агресора, просування на шляху до членства в ЄС, підтримка нашої економіки та консульський захист громадян України за кордоном", - написав Сибіга у Facebook в середу.

За його словами, також було дане окреме нагальне завдання для послів – "зміцнення нашої протиповітряної оборони". Також був узгоджений план дій та міжнародних контактів з перших днів нового року.

 

Теги: #дипломатія #плани #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:24 22.12.2025
Мінрозвитку планує на 2026р угоду про міжнародні автоперевезення з Албанією та початок перевезень з Марокко

Мінрозвитку планує на 2026р угоду про міжнародні автоперевезення з Албанією та початок перевезень з Марокко

19:19 20.12.2025
Сибіга: Швеція надає Україні $200 млн прямої бюджетної підтримки у 2026 році

Сибіга: Швеція надає Україні $200 млн прямої бюджетної підтримки у 2026 році

16:49 20.12.2025
"Центренерго" планує завершити 2025 рік приблизно з 4,5 млрд грн чистого прибутку – голова наглядової ради

"Центренерго" планує завершити 2025 рік приблизно з 4,5 млрд грн чистого прибутку – голова наглядової ради

19:12 19.12.2025
KNESS у 2026р. планує встановити приблизно 200 МВт УЗЕ – топменеджер

KNESS у 2026р. планує встановити приблизно 200 МВт УЗЕ – топменеджер

06:15 19.12.2025
Європейські лідери змогли досягти прийнятного результату - Кислиця

Європейські лідери змогли досягти прийнятного результату - Кислиця

21:05 16.12.2025
Сибіга обговорив із керівництвом МКС притягнення до відповідальності за злочини, скоєні в Україні внаслідок агресії РФ

Сибіга обговорив із керівництвом МКС притягнення до відповідальності за злочини, скоєні в Україні внаслідок агресії РФ

03:49 15.12.2025
Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

19:39 14.12.2025
МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

22:18 12.12.2025
МЗС Туреччини закликає до негайного припинення війни на тлі атаки РФ на судно турецької компанії в порту Чорноморська

МЗС Туреччини закликає до негайного припинення війни на тлі атаки РФ на судно турецької компанії в порту Чорноморська

01:12 12.12.2025
Орбан хоче підстрахуватися президентською посадою на випадок програшу "Фідес" на парламентських виборах - ЗМІ

Орбан хоче підстрахуватися президентською посадою на випадок програшу "Фідес" на парламентських виборах - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

Навроцький: я маю відчуття, що Зеленський почав сприймати Польщу як щось само собою зрозуміле

Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

ОСТАННЄ

"Євросолідарність" ініціює зупинку конкурсу на 109 млн грн для каналів телемарафону, щоб спрямувати ці кошти на ЗСУ - заява

Раді пропонують удосконалити конституційну процедуру - законопроєкт

ЦВК: Вибори можуть відбутися тільки за умов безпеки та відповідних законодавчих змін, наразі м'яч на боці Ради

Порошенко виступив проти виборів під час воєнного стану та за створення уряду національної єдності

Маршалок Сейму Польщі запропонував Зеленському допомогу з виборами – ЗМІ

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Вибори всіх гілок влади у разі "умовного миру" можуть завершитися колапсом – Арахамія

Арахамія анонсував нову стратегію партії "Слуга народу" в умовах війни та допустив, що покине політику з настанням миру

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

Порошенко закликав підтримати найменування вулиці на честь Андрія Парубія у центрі Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА