Українська дипломатія у 2026 сфокусується на зміцненні війська, розвитку ОПК, тиску на РФ і справедливому мирі – МЗС

Українська дипломатія з гідністю та принциповістю пройшла 2025 рік, підтвердивши свою ефективність в умовах повномасштабної війни, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками онлайн-наради з керівниками закордонних дипломатичних установ, на якій обговорив з ними подальші ключові завдання, окреслені президентом України Володимиром Зеленським у понеділок на заходах до Дня працівників дипломатичної служби.

"У 2026 році робота всієї дипломатичної команди буде зосереджена на послідовному захисті національних інтересів нашої держави, зміцненні українського війська та досягненні справедливого миру, заснованого на повазі до міжнародного права та Статуту ООН. Серед головних пріоритетів також залишаються формування дієвих гарантій безпеки, розвиток оборонної промисловості, посилення санкційного тиску проти агресора, просування на шляху до членства в ЄС, підтримка нашої економіки та консульський захист громадян України за кордоном", - написав Сибіга у Facebook в середу.

За його словами, також було дане окреме нагальне завдання для послів – "зміцнення нашої протиповітряної оборони". Також був узгоджений план дій та міжнародних контактів з перших днів нового року.