09:32 02.12.2025

Качка обговорив з членами Аудиторської ради Ukraine Facility прозорість і ефективність використання коштів

Фото: Facebook @taras.kachka

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка обговорив з членами Наглядової ради з аудиту Ukraine Facility прозорість і ефективність використання коштів в межах програми.

"Тарас Качка подякував європейським партнерам за їхню постійну підтримку та підкреслив важливість тісної взаємодії для забезпечення прозорості, довіри й ефективності інструменту Ukraine Facility для підтримки реформ та відновлення України", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем’єра по результатам зустрічі з членами Аудиторської ради, які перебувають з місією в Україні.

Зазначається, що сторони зосередилися на: ефективності використання коштів в межах Ukraine Facility; прогресі України у виконанні умов, які є передумовою для подальшого фінансування; рекомендаціях Аудиторської ради щодо внутрішнього контролю та аудиту; можливостях посилення підтримки України тощо.

До зустрічі долучились члени Наглядової ради: голова ради, колишній президент Національного банку Польщі професор Марек Белька; заступник голови, експерт з аудиту та контролю Гейс де Вріс, та спеціаліст з фінансового менеджменту Гуннар Вельцгольц.

Як повідомлялося, Єврокомісія створила Наглядову раду з аудиту Інструменту підтримки України Ukraine Facility в червні 2024 року зі строком повноважень до червня 2028 року. Її місія – забезпечувати прозорість і ефективність використання фінансової допомоги в межах Ukraine Facility у співпраці  з урядом України.

Ukraine Facility передбачає 50 млрд євро для України на 2024–2027 роки.

Теги: #качка #ukraine_facility

