Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

Україна отримала EUR5,9 млрд від Європейського Союзу в рамках ERA Loans і Ukraine Facility, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"EUR4,1 млрд у межах механізму ERA Loans — завершальний транш у рамках програми на EUR18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів. Це – приклад того, як росія починає платити за свої злочини. І водночас — сигнал європейської солідарності та рішучості підтримувати нашу здатність вистояти", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Крім того, 1,8 млрд євро Україна отримала у межах програми Ukraine Facility.

"Обидва рішення — результат стратегічного партнерства та довіри між Україною та Європейським Союзом. Вдячна президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Марті Кос за лідерство й непохитну підтримку України. Це допомагає нам зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни — найбільшої у Європі з часів Другої світової", - написала вона.

За словами прем’єра, ці кошти - про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку, що, у свою чергу, означає: більше внутрішніх ресурсів буде спрямовано на оборону.