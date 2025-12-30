Україна не виконала 9 індикаторів Ukraine Facility у IV кв.-2025, тому може не отримати EUR2,3 млрд - Консорціум #RRR4U

Невиконання дев’яти індикаторів у IV кварталі 2025 року в межах програми Ukraine Facility може призвести до недоотримання EUR2,3 млрд за програмою, йдеться в презентації Консорціуму #RRR4U щодо виконання індикаторів програми.

Згідно з опублікованою презентацією, за жовтень-грудень 2025 року в переліку невиконаних індикаторів - зміни до законодавства щодо держслужби, скасування призупинення дії закону про держдопомогу, набрання чинності закону "Про основні засади житлової політики", дерегуляцію в окремих секторах, вдосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювальні джерела енергії (ВДЕ).

Також у цьому переліку названо призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, визначення спецстатусу Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підтримку розвитку ефективного та більш стійкого централізованого теплопостачання, набрання чинності закону про безпеку руху та інтероперабельність залізничного транспорту.

Крім того, залишаються невиконаними індикатори з попередніх періодів 2025 року: з першого кварталу - збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду (ВАКС) (орієнтовна вартість невиконаного індикатора EUR0,3 млрд), у другому кварталі - зміни щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їх перевірки й реформа цифровізації виконавчого провадження (EUR0,7 млрд), у третьому - прийняття законодавства для інтеграційного пакету електроенергії (EUR0,3 млрд).

Згідно з інформацією у презентації, загалом за весь цей рік невиконання індикаторів коштувало Україні EUR3,6 млрд.

Ukraine Facility — програма фінансової підтримки України від ЄС на суму EUR50 млрд, спрямована на макроекономічну стабільність, модернізацію, відбудову та прискорення європейської інтеграції України у 2024–2027 роках. Фінансування надається траншами після підтвердження виконання Україною узгоджених структурних індикаторів. Після серпня цього року відбулася процедура оновлення Плану України порівняно із його початковою версію два роки тому.

Загальна сума допомоги Україні в рамках Ukraine Facility, яка була виділена з березня 2024 року, становить EUR26,8 млрд, що відповідає майже 70% коштів, доступних за першим напрямом Ukraine Facility. Останній транш від Єврокомісії надійшов 22 грудня в обсязі EUR2,3 млрд.