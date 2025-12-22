ЄС виділив Україні EUR2,3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

Європейська Комісія виділила Україні EUR2,3 млрд євро в рамках Ukraine Facility на підтримку фінансів та державного управління країни, яка продовжує боротьбу з вторгненням Росії.

Про це повідомляє Європейська комісія у понеділок.

"Це шостий черговий платіж у рамках Ukraine Facility, ключового інструменту Союзу для підтримки відновлення, реформ та шляху України до членства в ЄС. Він допомагає стабілізувати державний бюджет, водночас дозволяючи Києву просувати амбітні структурні реформи, необхідні для її європейської інтеграції", - наголосили в Єврокомісії.

Наголошується, що загальна сума допомоги Україні в рамках Ukraine Facility, яка була виділена з березня 2024 року, становить EUR26,8 млрд, що відповідає майже 70% коштів, доступних за першим напрямом Ukraine Facility.

"Платіж здійснено після успішного впровадження реформ у стратегічно важливих сферах, включаючи управління державними фінансами, судову систему, фінансові ринки, децентралізацію та регіональну політику, агропродовольчий сектор, управління критично важливою сировиною, а також "зелений" перехід та охорону навколишнього середовища. Ці реформи демонструють, як Ukraine Facility безпосередньо сприяє прогресу на місцях, навіть у воєнних умовах", - зазначили в ЄС.

Коментуючи виділення фінансів, європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявила: "Україна здійснює реальні реформи з надзвичайною швидкістю, незважаючи на агресію Росії. Через Міжнародний фонд допомоги Україні ЄС просуває реформи, які наближають Україну до ЄС, одночасно підтримуючи критичні потреби, включаючи зимову енергетичну безпеку. Міжнародний фонд допомоги Україні залишатиметься важливим для підтримки темпів реформ та європейського майбутнього України".

В ЄК нагадали, що Україна подала частковий запит на платіж 11 листопада. 11 грудня Рада ЄС схвалила оцінку Комісії про те, що Україна успішно виконала вісім показників реформ, пов’язаних із цим шостим регулярним щоквартальним платежем, а також один невиконаний показник із четвертого платежу.

Як зазначила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, "для отримання коштів Україна виконала вісім реформаторських кроків для шостого траншу, а також один додатковий крок у межах четвертого".

"Загалом ми вже успішно реалізували понад 60 заходів Плану України — це підтвердження нашої відданості реформам та європейському курсу", - написала вона в телеграм.

Голова уряду зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський Союз надав Україні EUR70,7 млрд фінансової підтримки, з них EUR26,7 млрд - у межах Ukraine Facility, понад EUR10,6 млрд - у 2025 році, а загальний обсяг фінансової допомоги ЄС цього року вже перевищив EUR28,7 млрд. "Ці кошти дають державі можливість виконувати підтримувати економіку, забезпечувати соціальну та макрофінансову стабільність в умовах війни. Ми вдячні Європейському Союзу та всім партнерам за послідовну підтримку України", - сказала Свириденко.