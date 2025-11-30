Інтерфакс-Україна
15:53 30.11.2025

Паліса та Гнатов працюють над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса провів розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим, під час якої обговорили, зокрема, нові принципи розподілу особового складу між бойовими бригадами.

"Наша спільна мета проста і зрозуміла: кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання… Сьогодні в нас є багато бригад, які вже мають власні навчальні спроможності – інструкторів, матеріальну базу. І їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати", - написав він у Телеграмі в неділю.

Паліса зазначив, що на меті досягнути справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу бійців, який дає можливість "планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень".

"Домовилися з генералом Гнатовим: на тижні проводимо спільну нараду, узгоджуємо цифри, механізми та етапи впровадження. На наступну Ставку будуть подані на розгляд президента варіанти рішень, і головне для всіх нас – щоб рішення реально спрацювало та допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій", - наголосив він.

