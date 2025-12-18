Умєров та Гнатов у четвер і пʼятницю прибудуть у Флориду - Стефанішина

Фото: https://www.facebook.com/olga.kravets.796

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов у четвер та пʼятницю прибудуть у Флориду для роботи із американською делегацією, повідомила посол України у США Ольга Стефанішина.

"Сьогодні і завтра для роботи з американською делегацією у Флориду прибуде Рустем Умеров та Юрій Гнатов. Посольство регулярно забезпечує роботу делегацій", - написала вона у соцмережах.

За словами посла, домовленість щодо зустрічей наразі у двосторонньому форматі.