Начальник Генштабу: Україна і США погодили "військовий документ" з чотирьох розділів

Україна і США на рівні Генеральних штабів погодили "військовий документ" з чотирьох розділів, повідомив начальник Генерального штабу Україні Андрій Гнатов.

"Дійсно, була проведена двостороння робота зі Сполученими Штатами Америки на рівні генеральних штабів. Був погоджений військовий документ. Він містить чотири розділи, чотири додатки… Всі ці розділи про те, яким чином будуть підтримуватися Україна, ЗСУ, забезпечення ЗСУ, їх відновлення, їх модернізація, яким чином буде проведено моніторинг дотримання угод, яким чином будуть проводитися, які будуть реакції, якщо будуть виявлятися порушення договору з двох сторін", - сказав він за підсумками зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у Києві у суботу.

Гнатов наголосив, що це саме двосторонній договір.

За його словами, зараз така сама робота триває й з іншими країнами-партнерами. Так, один із розділів стосується діяльності Коаліції охочих.