Умєров і Гнатов вестимуть консультації в США за участі європейських партнерів

Консультації української делегації в складі секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова з американською стороною в США будуть відбуватися за участі європейських партнерів.

"Сьогодні у Сполучених Штатах разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим розпочнемо черговий раунд консультацій з американською стороною. До цього формату, на запрошення американської сторони, залучені також європейські партнери", - написав Умєров в Телеграм у п’ятницю, не уточнивши, про яких саме партнерів йдеться.

За його словами, сторони налаштовані конструктивно.

"Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною. За підсумками консультацій – доповідь президенту України Володимиру Зеленському. Діємо чітко відповідно до визначених Президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково", - наголосив Умєров.

Раніше посол України у США Ольга Стефанішина повідомляла про домовленість щодо зустрічей наразі у двосторонньому форматі.