Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

Радник глави Офісу президента України та член делегації у переговорах зі США Олександр Бевз повідомив про перебіг процесу перемовин, зазначивши, що очільник делегації – секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Міністерства оборони України Андрій Гнатов у четвер проведуть зустріч з американською стороною у Флориді.

"Сьогодні у Флориді Рустем Умєров та Андрій Гнатов зустрінуться з американською стороною. Мета - отримати бріф про результати візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, а також фідбек після обговорення цього візиту з Президентом Трампом та його командою", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Бевз повідомив, що після цього президент України Володимир Зеленський визначить подальші кроки та надасть доручення переговорній групі щодо наступних кроків. Як зазначається, "ключові проблемні політичні питання залишаються до обговорення на рівні лідерів, Україна готова до переговорів на найвищому рівні", - додав він.

"Публічні сигнали з Москви залишаються ультимативними. Задача української команди – попри це - продовжувати дипломатичну та політичну роботу для досягнення стійкого миру. Але дипломатія повинна поєднуватися з тиском на агресора, мають бути посилені санкції, потрібні чіткі рішення по використанню активів РФ для підтримки України та посилення нашої далекобійності", - написав він.

Наголошується, що Україна проводить активну комунікацію "на щоденній основі" з європейцями для їх повного залучення у процес, оскільки "роль Європи є вкрай важливою".