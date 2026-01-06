Інтерфакс-Україна
Події
20:51 06.01.2026

Макрон: Ми узгодили Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для України


Макрон: Ми узгодили Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про узгодження Паризької  декларації щодо гарантій безпеки для України "Коаліцією охочих".

"Сьогодні в Парижі ми провели чергову зустріч глав держав та урядів 35 країн, що входять до складу Коаліції охочих, разом із президентом Зеленським та у присутності делегації США на чолі з паном Віткоффом та паном Кушнером…Ця сьогоднішня зустріч знаменує собою значний крок вперед, що відображено в Паризькій декларації про надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру", - сказав він після зустрічі лідерів "Коаліції охочих" у Парижі у вівторок.

Макрон наголосив, що декларація Коаліції охочих "вперше визнає оперативну конвергенцію між 35 країнами, що входять до Коаліції охочих, Україною та Сполученими Штатами Америки, у створенні надійних гарантій безпеки". У цій декларації детально описано кожен із компонентів цих гарантій безпеки.

Теги: #декларація #париж #коаліція

