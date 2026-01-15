Ексдепутат Богодухівської міськради Харківської області не задекларував нерухомість на майже 144 млн грн

Інтерфакс-Україна
Колишньому депутату Богодухівської міської ради VIII скликання (Харківська обл) повідомлено про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 2 ст. 366-2 КК України). умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації.

"У січні 2024 року під час подання щорічної декларації за 2022 рік він не відобразив вісім нежитлових будівель у Богодухівському районі, що належать йому на праві приватної власності", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, загальна вартість незадекларованої нерухомості становить майже 144 млн гривень.

У липні 2024 року повноваження депутата були достроково припинені у зв’язку з його особистою заявою про складання депутатських повноважень.

 

