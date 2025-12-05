Переговори Умєрова та Гнатова з представниками США у Флориді тривають

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов у п’ятницю продовжать переговори з американською стороною у Флориді, які напередодні пройшли конструктивно, повідомив член переговорної команди України радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

"Переговори Рустема Умєрова та Андрія Гнатова з представниками США у Флориді тривають. Напередодні вночі за київським часом були конструктивні перемовини з ключових аспектів мирного процесу. Сьогодні делегація продовжить свою роботу у Маямі", – написав він у Facebook.

"За результатами - Президент заслухає звіти і визначить подальші кроки української команди", – додав Бевз.