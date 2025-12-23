Інтерфакс-Україна
Події
02:36 23.12.2025

Переговори України й РФ "йдуть нормально", вважає Трамп

1 хв читати

Переговори української та російської сторін тривають і "йдуть нормально", вважає президент США Дональд Трамп.

"Між Путіним і Зеленським, величезна ненависть, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Ми розмовляємо, переговори йдуть добре, але ви знаєте, що я закінчив вісім воєн", - сказав Трамп журналістам.

Американський президент додав, що "єдина (війна – ІФ-У), яку я ще не вирішив, це Росія-Україна".

За словами Трампа, він "робить усе необхідне" для можливого припинення вогню на різдвяні свята.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=_53yJh2uuIc

Теги: #переговори #трамп #рф

