02:36 23.12.2025
Переговори України й РФ "йдуть нормально", вважає Трамп
Переговори української та російської сторін тривають і "йдуть нормально", вважає президент США Дональд Трамп.
"Між Путіним і Зеленським, величезна ненависть, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Ми розмовляємо, переговори йдуть добре, але ви знаєте, що я закінчив вісім воєн", - сказав Трамп журналістам.
Американський президент додав, що "єдина (війна – ІФ-У), яку я ще не вирішив, це Росія-Україна".
За словами Трампа, він "робить усе необхідне" для можливого припинення вогню на різдвяні свята.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=_53yJh2uuIc