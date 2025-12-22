Інтерфакс-Україна
13:10 22.12.2025

Венс сумнівається у досягненні мирного врегулювання в Україні зараз, наголошує на продовженні переговорів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав проривом у переговорах щодо мирного процесу в Україні те, що всі питання тепер обговорюються відкрито, проте висловив сумніви щодо досягнення мирного врегулювання: "Є велика ймовірність, що ми це зробимо, є велика ймовірність, що ми цього не зробимо".

Про це він заявив в інтерв’ю британському порталу Unherd, оприлюдненому на сайті порталу в понеділок.

"…сьогодні вранці я отримав оновлену інформацію від наших переговірників. Тож прорив, якого, на мою думку, ми досягли, полягає в тому, що всі питання насправді винесено на поверхню", - сказав він, відповідаючи на запитання, кого він вважає головною перешкодою на шляху до досягнення миру.

За його словами, спочатку існує "невелика гра в заплутування, приховування за фальшивими проблемами, фактичне нерозкриття своїх карт. І це видно з усіма, хто бере участь у складних переговорах. Те, що ми бачили від українців та росіян протягом останніх кількох тижнів, полягає в тому, що існує справжнє відчуття того, що не підлягає обговоренню".

"Думаю, що росіяни справді хочуть територіального контролю над Донецьком. Українці, зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, навіть коли вони приватно визнають, що зрештою вони, ймовірно, втратять Донецьк — але, знаєте, зрештою: це може бути через 12 місяців, може бути й довше. Тож ця територіальна поступка є значною затримкою в переговорах — ця жахлива територіальна поступка, я б сказав".

Він також висловився щодо інших менш суттєвих питань. Зокрема, щодо контролю над Запорізькою АЄС: "Чи може вона бути спільно контрольованою? Чи повинна вона контролюватися однією чи кількома сторонами? Що зрештою станеться з етнічними росіянами, які досі перебувають в Україні? Що станеться з етнічними українцями, які досі перебувають у Росії? З українцями, які зараз перебувають на окупованій Росією території, але хочуть жити в Україні?", - сказав Венс.

"Я думаю, що всі (сторони переговорів – ІФ-У) брали участь, принаймні протягом останніх кількох місяців, у переговорах добросовісно. Очевидно, що деякі з цих речей висвітлюються у пресі, тому що люди намагаються використовувати свої піар-важелі. Я схильний розглядати це як просто природу гри, я не звинувачую когось у вибірковому витоку інформації або в тому, що він каже: "Це положення занадто проросійське" або "Це положення занадто проукраїнське". Я просто вважаю це невід’ємною частиною переговорів".

"Ми спробуємо вирішити цю проблему. Ми продовжуватимемо переговори. І я думаю, що ми досягли прогресу, але, сидячи тут сьогодні, я б не був упевнений, що ми досягнемо мирного врегулювання. Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо, я думаю, що є велика ймовірність, що ми цього не зробимо", - сказав Венс. 

