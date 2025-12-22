Віткофф дав позитивну оцінку переговорам з російським посланцем Дмитрієвим

(розширена, додано текст після 4 абзацу)

Київ. 22 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дав позитивну оцінку зустрічам з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим у Флориді. Про це Віткофф заявив на платформі X.

"Протягом останніх двох днів у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі з американською делегацією з метою просування мирного плану президента Трампа щодо України", - написав Віткофф на X.

Сполучені Штати на цих зустрічах представляли ті ж особи, що й у переговорах з українською делегацією: спеціальний посланник Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Свій пост на X Віткофф завершив фразою, що "Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні… високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у вирішенні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки".

Кирило Дмитрієв поширив пост Віткоффа у власному профілі на X. Як свідчить час репосту, зафіксований мережею, він зробив це у ту ж хвилину, що й Віткофф.

