Шмигаль зустрівся з Сирським і Гнатовим: Готуємо нові поставки озброєння для наших захисників

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським та з начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим, під час якої сторони обговорили, зокрема, нові поставки озброєнь.

"Обговорили ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності нашої держави, потреби військових. Готуємо нові поставки озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії", - написав Шмигаль в Телеграм у п'ятницю ввечері за підсумками зустрічі.

Він додав, що разом з Гнатовим і Сирським разом працюватимуть над виконанням завдань задля посилення обороноздатності України.