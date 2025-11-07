Інтерфакс-Україна
Події
17:26 07.11.2025

Гнатов: Противник має певну перевагу в силах і засобах біля Покровська

1 хв читати
Гнатов: Противник має певну перевагу в силах і засобах біля Покровська

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов доповів про ситуацію на покровському напрямку.

"Це один із найгарячіших напрямків на сьогоднішній день. Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для його оточення Покровсько-Мирноградської агломерації", - сказав він під час брифінгу у п’ятницю.

За словами начальника Генштабу, ворог має такий намір уже понад рік.

"Вони намагаються створити умови для того, щоб захопити це відносно невелике місто. Там створена певна перевага в силах і засобах противника. Вони інфільтрувалися частково в міську забудову, особливо на південні околиці цього населеного пункту. Намагаються таким чином створити осередок для того, щоб продовжувати далі наступ", - повідомив він.

Гнатов наголосив, що всі рішення щодо проведення цієї операції будуть прийматися військовим командуванням, а населення проінформують про їхні наслідки.

"Зараз в інтересах оборонців міста зайва інформація публічно точно не сприятиме", - пояснив він.

Теги: #зсу #покровський_напрямок #гнатов_андрій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 07.11.2025
Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

10:40 07.11.2025
В Києві шахраї обіцяли американському добровольцю ЗСУ виготовити "лазерну зброю" за понад 3,2 млн грн

В Києві шахраї обіцяли американському добровольцю ЗСУ виготовити "лазерну зброю" за понад 3,2 млн грн

14:43 06.11.2025
Із тилу на поле бою: Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала на фронт РЕБи та інше обладнання

Із тилу на поле бою: Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала на фронт РЕБи та інше обладнання

16:17 05.11.2025
Фронт отримає додаткові засоби радіолокаційної боротьби через DOT-Chain Defence

Фронт отримає додаткові засоби радіолокаційної боротьби через DOT-Chain Defence

16:10 04.11.2025
Спецпризначенці СБУ за місяць ліквідували понад 1,5 тис. окупантів та десятки одиниць техніки на покровському напрямку

Спецпризначенці СБУ за місяць ліквідували понад 1,5 тис. окупантів та десятки одиниць техніки на покровському напрямку

17:45 01.11.2025
Порошенко: ще плюс 10 комплексів "Ай-Петрі" прикриватимуть нашу піхоту і арту

Порошенко: ще плюс 10 комплексів "Ай-Петрі" прикриватимуть нашу піхоту і арту

18:01 31.10.2025
Посадовці Одеської міськради привласнили понад 1,6 млн грн під час закупівель для ЗСУ

Посадовці Одеської міськради привласнили понад 1,6 млн грн під час закупівель для ЗСУ

13:57 31.10.2025
Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

10:48 31.10.2025
ДШВ ЗСУ розпочали роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс" – Міноборони

ДШВ ЗСУ розпочали роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс" – Міноборони

19:20 30.10.2025
Порошенко під час передачі допомоги ЗСУ звинуватив ДССЗЗІ в тому, що залишила бригади "без очей"

Порошенко під час передачі допомоги ЗСУ звинуватив ДССЗЗІ в тому, що залишила бригади "без очей"

ВАЖЛИВЕ

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

ОСТАННЄ

Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

У Києві на місяць частково обмежуватимуть рух на перехресті вул. Володимирська та Богдана Хмельницького – КМДА

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

Технічні фахівці планують у суботу розпочати роботи з відновлення підключення лінії "Феросплавна-1" до ЗАЕС - МАГАТЕ

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Затриманого столичного поліцейського повідомлено про підозру в заволодінні речовими доказами на 13,3 млн грн

Трьох осіб засуджено за підпали військової техніки й адмінбудівель у кількох областях України - СБУ

КМУ має намір посилити держнагляд за дотриманням законодавства у електронних комунікаціях під час надзвичайного та воєнного стану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА