Гнатов: Противник має певну перевагу в силах і засобах біля Покровська

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов доповів про ситуацію на покровському напрямку.

"Це один із найгарячіших напрямків на сьогоднішній день. Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для його оточення Покровсько-Мирноградської агломерації", - сказав він під час брифінгу у п’ятницю.

За словами начальника Генштабу, ворог має такий намір уже понад рік.

"Вони намагаються створити умови для того, щоб захопити це відносно невелике місто. Там створена певна перевага в силах і засобах противника. Вони інфільтрувалися частково в міську забудову, особливо на південні околиці цього населеного пункту. Намагаються таким чином створити осередок для того, щоб продовжувати далі наступ", - повідомив він.

Гнатов наголосив, що всі рішення щодо проведення цієї операції будуть прийматися військовим командуванням, а населення проінформують про їхні наслідки.

"Зараз в інтересах оборонців міста зайва інформація публічно точно не сприятиме", - пояснив він.