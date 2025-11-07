Гнатов: Противник має певну перевагу в силах і засобах біля Покровська
Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов доповів про ситуацію на покровському напрямку.
"Це один із найгарячіших напрямків на сьогоднішній день. Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для його оточення Покровсько-Мирноградської агломерації", - сказав він під час брифінгу у п’ятницю.
За словами начальника Генштабу, ворог має такий намір уже понад рік.
"Вони намагаються створити умови для того, щоб захопити це відносно невелике місто. Там створена певна перевага в силах і засобах противника. Вони інфільтрувалися частково в міську забудову, особливо на південні околиці цього населеного пункту. Намагаються таким чином створити осередок для того, щоб продовжувати далі наступ", - повідомив він.
Гнатов наголосив, що всі рішення щодо проведення цієї операції будуть прийматися військовим командуванням, а населення проінформують про їхні наслідки.
"Зараз в інтересах оборонців міста зайва інформація публічно точно не сприятиме", - пояснив він.