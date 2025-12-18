ДШВ: Стрілецькі бої йдуть у південній та північній частині Покровська, левову частку логістичних заходів забезпечують важкі бомбери

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти проявляють найбільшу активність на західних околицях міста Покровськ, Сили оборони продовжують заходи зі стабілізації і розширення логістичного коридору до Мирнограда, заявив офіцер відділення комунікацій 7 корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Сергій Окішев.

"Якщо ми говоримо про Покровськ, то окупанти найбільшу активність проявляють на західних околицях міста - селище Гришине. Нещодавно вони намагалися прорватися за допомогою баггі, мототранспорту, проте Сили оборони перерізали ворогу логістику, і вже FPV-дронами, іншими видами озброєння просто розібрали цю колону", - сказав він в ефірі телемарафону у четвер.

Окішев зазначив, що бої у місті продовжуються, а пошуково-розвідувальні групи Сил оборони України оперативно розшукують та знищують окупантів.

"На жаль, прямі стрілецькі бої ведуться як в південній, так і північній частині Покровська. Пошуково-розвідувальні групи Сил оборони України оперативно розшукують ворога та знищують його. 24/7 ведеться аеророзвідка, працюють FPV-дрони, інші засоби ураження", - розповів офіцер.

За його словами, у Мирнограді противник посилює тиск на південно-східні райони міста. Також фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога на підступах до "верхнього" Мирнограду, проте українські воїни, зокрема, бійці 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного виявляють та знищують ворога.

Водночас противник продовжує зазнавати великих втрат. За минулий тиждень втратив безповоротно близько 500 осіб особового складу, також мав втрати у техніці.

Однак ситуація із логістикою, як заявив Окішев, "дуже і дуже важка".

"Левову частку логістичних заходів забезпечують важкі бомбери (квадрокоптери, гексокоптери, НРК, якими і доставляється їжа, вода, боєкомплекти, інші речі). На сьогодні Сили оборони продовжують заходи зі стабілізації і розширення цього логістичного коридору до Мирнограда. У районах с. Світле та Рівне фіксуються наразі поодинокі появи ворожих груп, які оперативно виявляються та знищуються", - розповіли у ДШВ.

Крім того, він прокоментував нещодавню інформацію про відбиття позицій у декількох населених пунктах біля Покровська.

"Щодо Котлине, Удачне - то це якраз фланг 7 корпусу. Дуже важливо втримати там позиції, в тому числі аби погіршити логістику ворожих сил. Щодо селища Гришине (втримання позицій - ІФ-У) - це навпаки покращує нашу логістику. Тому й одна, і інша ділянки дуже важливі на тактичному рівні", - зазначив офіцер.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські військові також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська. Він підтвердив, що у результаті контрнаступальних дій Сили оборони повернули контроль над 16 кв. км у північній частині Покровська.