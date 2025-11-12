Інтерфакс-Україна
Події
17:33 12.11.2025

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський по результатах поїздки на покровський напрямок заявив, що нині про контроль армії РФ над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться, за тиждень, що минув, від ДРГ противника зачищено 7,4 кв км території Покровського району Донецької області.

"Здійснив поїздку на Покровський напрямок. Разом з командирами сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії. Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України. Противник, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами", - написав головком на сторінці у Facebook.

Сирський зазначив, що основними завданнями Сил оборони залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових - для забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених.

"На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше - знищення легкої ворожої техніки. Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника. Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області. Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться", - наголосив головнокомандувач.

